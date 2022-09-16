Delfi — итоги недели: от наступления и нового политсезона до бывшего Русского драмтеатра

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Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели, главный редактор информационного агентства Elta Витаутас Бруверис.

Обсуждение: парламент Литвы и правительство берутся за дело, Украина наступает, Россия вербует уголовников, визовые ограничения вступили в силу, Русскому драматическому театру меняют название.

Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк, Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

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