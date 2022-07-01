Delfi – итоги недели: Ландсбергис, НАТО, Калининградский транзит и инфляция

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В пятницу подведем итоги уходящей недели с литовским журналистом, главным редактором информационного агентства ELTA Витаутасом Бруверисом.

Новости и темы недели представим и обсудим на протяжении всего выпуска с нашим гостем. Это и решения, принятые на саммите НАТО в Мадриде, и вопрос транзита товаров из России по территории Литвы, и статус руководителя государства, закрепленный за Витаутасом Ландсбергисом, а также инфляция, а точнее, ее влияние на политическую жизни в Литве.

Ведущие выпуска — Ангелина Гудкова и Дмитрий Семенов.

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