"Delfi. Главное": жизнь без "паспорта" но с вирусом, а что о ценах думают поляки, и куда ведет новая партия в Литве?

Нулевой НДС на продукты питания в Польше в рамках применяемых антиинфляционых мер стал темой номер один для СМИ и в соцсетях литовского сегмента - сравнение цен, трансляции шопинга, комментарии экспертов и обычных покупателей идут нескончаемым потоком. Но в этом потребительском хоре пока отсутствует одна важная составляющая - вопрос о том, как сами поляки оценивает антиинфляционные меры властей, чем они вызваны, насколько отличается ситуация от литовской. Восполняем этот пробел с Евгением Алимпиевым, сотрудником Лодзинского университета, доктором экономических наук.

Kainos Lenkijoje © Romas Sadauskas - Kvietkevičius

На политическом небосклоне Литвы - новая партия с уже хорошо знакомыми избирателям политиками "Демократы во имя Литвы". Ее возглавил бывший премьер Саулюс Сквернялис. Согласно опросу, за эту партию намерены голосовать 7,2% респондентов. Спрашиваем у вице-председателя партии "Демократы во имя Литвы", парламентария Томаса Томилинаса, что она она обещает избирателям Литвы и чем отличается от других партий?

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.