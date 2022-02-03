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Правительство Литвы с 5 февраля остановило действие "паспорта возможностей". Вместе с тем ввели ограничения по площади в сфере торговли. Заболеваемость в стране продолжает расти, процесс вакцинации остановился. О том, как дальше жить с омикроном, но без "паспорта возможностей", говорим с вирусологом, директором литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом.

Нулевой НДС на продукты питания в Польше в рамках применяемых антиинфляционых мер стал темой номер один для СМИ и в соцсетях литовского сегмента - сравнение цен, трансляции шопинга, комментарии экспертов и обычных покупателей идут нескончаемым потоком. Но в этом потребительском хоре пока отсутствует одна важная составляющая - вопрос о том, как сами поляки оценивает антиинфляционные меры властей, чем они вызваны, насколько отличается ситуация от литовской. Восполняем этот пробел с Евгением Алимпиевым, сотрудником Лодзинского университета, доктором экономических наук.

Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius
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На политическом небосклоне Литвы - новая партия с уже хорошо знакомыми избирателям политиками "Демократы во имя Литвы". Ее возглавил бывший премьер Саулюс Сквернялис. Согласно опросу, за эту партию намерены голосовать 7,2% респондентов. Спрашиваем у вице-председателя партии "Демократы во имя Литвы", парламентария Томаса Томилинаса, что она она обещает избирателям Литвы и чем отличается от других партий?

"Delfi. Главное": жизнь без "паспорта" но с вирусом, а что о ценах думают поляки, и куда ведет новая партия в Литве?
© DELFI / Andrius Ufartas

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

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