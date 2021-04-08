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Несколько месяцев продолжается карантин в Литве, снова растет число заболеваний коронавирусом, но и вакцинация набирает обороты. За оценкой ситуации и прогнозами обращаемся к профессору Саулюсу Чаплинскасу.

Россия стягивает военных к границам Украины. Означает ли это, что Кремль готовит новое вторжение?

Обсуждаем тему с российским писателем и политологом Станиславом Белковским и украинской журналисткой, участником боевых действий на Донбассе Олёной Билозерской.

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Ведущий - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00

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