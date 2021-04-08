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Несколько месяцев продолжается карантин в Литве, снова растет число заболеваний коронавирусом, но и вакцинация набирает обороты. За оценкой ситуации и прогнозами обращаемся к профессору Саулюсу Чаплинскасу.
Россия стягивает военных к границам Украины. Означает ли это, что Кремль готовит новое вторжение?
Обсуждаем тему с российским писателем и политологом Станиславом Белковским и украинской журналисткой, участником боевых действий на Донбассе Олёной Билозерской.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 12.00
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