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Новый выпуск "Delfi. Главное" целиком посвящен приближающемуся Рождеству. О том, как его праздновали в Литве раньше и празднуют сегодлня в разных городах страны рассказывают гости передачи: организатор фестиваля "Рождество в столице" Пятрас Бевз, наш коллега из Клайпеды журналист Денис Кишиневский, эксперт по литовскому кулинарному наследию, профессор Вильнюсского университета Римвидас Лаужикас, гид агентства "Savaitgalio ekskursijos" Анна Бриш - Имбрасене.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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