Что в эти часы часы происходит в Украине, во время прямого включения рассказывает украинский журналист Евген Назаренко.
С белорусским военным экспертом Егором Лебедком обсуждаем вопрос вовлечения Беларуси в войну с Украиной.
Психолог, соучредитель литовского Центра помощи детям Эрна Петкуте помогает разобраться, как взрослым, родителям в нынешней ситуации общаться с детьми, не терять голову из-за потока новостей о военных действиях и преодолеть стресс.
Ведущий — Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 13.00
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