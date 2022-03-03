Что в эти часы часы происходит в Украине, во время прямого включения рассказывает украинский журналист Евген Назаренко.

С белорусским военным экспертом Егором Лебедком обсуждаем вопрос вовлечения Беларуси в войну с Украиной.

Психолог, соучредитель литовского Центра помощи детям Эрна Петкуте помогает разобраться, как взрослым, родителям в нынешней ситуации общаться с детьми, не терять голову из-за потока новостей о военных действиях и преодолеть стресс.

Ведущий — Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 13.00