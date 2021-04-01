Как власти выстраивают коммуникацию с жителями этих регионов?

Руководство Литвы и самоуправлений привилось публично вакциной AstraZeneca, чтобы ускорить темпы вакцинации. Последовали ли их примеру жители?

Ответы на эти вопросы в новом выпуске "Delfi - главное" ищем с директором администрации Висагинского самоуправления Виргиниюсом Букаскасом, заведующей отделом Социальной помощи и здравоохранения Шальчининкайского районного самоуправления Региной Соколович и деканом факультета политических наук и дипломатии университета Витаутаса Великого Шарунасом Лекисом.