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Изменилась ли ситуация с вакцинацией в двух городах Литвы, Висагинасе и Шальчининкай, где преимущественно проживают представители национальных меньшинств?

Как власти выстраивают коммуникацию с жителями этих регионов?
Руководство Литвы и самоуправлений привилось публично вакциной AstraZeneca, чтобы ускорить темпы вакцинации. Последовали ли их примеру жители?

Ответы на эти вопросы в новом выпуске "Delfi - главное" ищем с директором администрации Висагинского самоуправления Виргиниюсом Букаскасом, заведующей отделом Социальной помощи и здравоохранения Шальчининкайского районного самоуправления Региной Соколович и деканом факультета политических наук и дипломатии университета Витаутаса Великого Шарунасом Лекисом.

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