Как власти выстраивают коммуникацию с жителями этих регионов?
Руководство Литвы и самоуправлений привилось публично вакциной AstraZeneca, чтобы ускорить темпы вакцинации. Последовали ли их примеру жители?
Ответы на эти вопросы в новом выпуске "Delfi - главное" ищем с директором администрации Висагинского самоуправления Виргиниюсом Букаскасом, заведующей отделом Социальной помощи и здравоохранения Шальчининкайского районного самоуправления Региной Соколович и деканом факультета политических наук и дипломатии университета Витаутаса Великого Шарунасом Лекисом.
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