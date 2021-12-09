Новый штамм коронавируса "омикрон", который неделю назад обнаружили в ЮАР, уже в Европе. Его обнаружили у наших соседей - в Латвии и Эстонии. Что известно об этом штамме, каковы рекомендации ВОЗ относительно мер безопасности и каков прогноз? Cпрашиваем у специального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по региону Европы Витяниса Андрюкайтиса.

В Литве родители уже могут регистрировать своих детей 5 - 11 лет на прививку от коронавируса. Президент Литвы встречался с членами Совета экспертов по здравоохранению и членами Литовского содружества педиатров и обсуждал вопрос вакцинации детей от коронавируса. На встрече речь шла о том, что надо делать, чтобы родители не боялись прививать детей.

Редакция собрала наиболее частые вопросы родителей о вакцинации детей.

В новом выпуске "Delfi. Главное" на них отвечает известный литовский медик, профессор медицинского факультета Вильнюсского университета, заведующий клиникой детских болезней Витаутас Усонис.

Ведущий - Дмитрий Семенов.