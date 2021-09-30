В связи стремительно растущей заболеваемостью Covid-19 в Латвии правительство этой страны тоже ввело "ковидные" ограничения, которые направлены на увеличение охвата вакцинацией.
Удастся ли обуздать рост заболеваемости новыми мерами в Литве и Латвии, и какая нагрузка в этой ситуации ложится на семейных врачей?
Тему обсуждаем с главой Литовской ассоциации семейных врачей Юлюсом Калибатасом и Юлианой Шкагале, ведущей информационных программ Латвийского радио 4.
Государственные СМИ Беларуси распространили запись перестрелки, во время которой были убиты IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, пытавшийся провести обыск в его квартире. По утверждениям правоохранительных органов, Зельцер стрелял из ружья в пришедших к нему членов оперативной группы. К видео много вопросов, а представители режима уже заявили и готовы жестоко расправляться с неугодными.
Об этом говорим с белорусским журналистом и политологом Валерием Карбалевичем.
Ведущий - Дмитрий Семенов
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