В связи стремительно растущей заболеваемостью Covid-19 в Латвии правительство этой страны тоже ввело "ковидные" ограничения, которые направлены на увеличение охвата вакцинацией.

Удастся ли обуздать рост заболеваемости новыми мерами в Литве и Латвии, и какая нагрузка в этой ситуации ложится на семейных врачей?

Тему обсуждаем с главой Литовской ассоциации семейных врачей Юлюсом Калибатасом и Юлианой Шкагале, ведущей информационных программ Латвийского радио 4.

Государственные СМИ Беларуси распространили запись перестрелки, во время которой были убиты IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, пытавшийся провести обыск в его квартире. По утверждениям правоохранительных органов, Зельцер стрелял из ружья в пришедших к нему членов оперативной группы. К видео много вопросов, а представители режима уже заявили и готовы жестоко расправляться с неугодными.

Об этом говорим с белорусским журналистом и политологом Валерием Карбалевичем.

Ведущий - Дмитрий Семенов