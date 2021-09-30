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Ковидная карта Литвы окрашивается в черный цвет, правительство решило ужесточить действующие правила. С 1 октября 2021 года ношение масок в помещениях станет обязательным даже для тех, у кого есть "паспорт возможностей". Кроме того, рекомендуется переход на удаленную работу.

В связи стремительно растущей заболеваемостью Covid-19 в Латвии правительство этой страны тоже ввело "ковидные" ограничения, которые направлены на увеличение охвата вакцинацией.

Удастся ли обуздать рост заболеваемости новыми мерами в Литве и Латвии, и какая нагрузка в этой ситуации ложится на семейных врачей?

Тему обсуждаем с главой Литовской ассоциации семейных врачей Юлюсом Калибатасом и Юлианой Шкагале, ведущей информационных программ Латвийского радио 4.

Государственные СМИ Беларуси распространили запись перестрелки, во время которой были убиты IT-менеджер Андрей Зельцер и сотрудник КГБ, пытавшийся провести обыск в его квартире. По утверждениям правоохранительных органов, Зельцер стрелял из ружья в пришедших к нему членов оперативной группы. К видео много вопросов, а представители режима уже заявили и готовы жестоко расправляться с неугодными.

Об этом говорим с белорусским журналистом и политологом Валерием Карбалевичем.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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