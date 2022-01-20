Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах ведутся в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но для их принятия не хватало голосов. Почему это решение называют историческим? Означает ли это перелом в этнополитике?

Обсуждаем тему с юристом и советником спикера Сейма, одним из основателей "Польского дискуссионного клуба" Литвы Александром Радченко.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что прибытие российских военных в Беларусь представляет еще большую непосредственную угрозу для Литвы. На Западе сохраняются опасения по поводу возможного вторжения России в соседнюю Украину.

О вариантах развития событий в программе "Delfi. Главное" говорим с историком, публицистом, специалистом в области немецкой и восточноевропейской истории и политики Александром Фридманом.

Ведущий - Дмитрий Семенов.