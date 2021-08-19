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Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Обсуждаем ситуацию на литовско-белорусской границе, помощь армии пограничникам, готовность Литвы и ее союзников противостоять провокациям со стороны белорусских пропагандистов и властей.

Еще одна тема - вывод войск США из Афганистана, который быстро оказался под контролем движения "Талибан".

Руководитель Специальной миссии Литвы в Афганистане в 2007-2008 гг. Александрас Матонис рассказывает о своем опыте работы в этой стране, анализирует причины и последствия решения США, а также стремительного наступления талибов, не встретивших серьезного сопротивления со стороны обученных афганских военных.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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