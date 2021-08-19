Еще одна тема - вывод войск США из Афганистана, который быстро оказался под контролем движения "Талибан".

Руководитель Специальной миссии Литвы в Афганистане в 2007-2008 гг. Александрас Матонис рассказывает о своем опыте работы в этой стране, анализирует причины и последствия решения США, а также стремительного наступления талибов, не встретивших серьезного сопротивления со стороны обученных афганских военных.

Ведущий - Дмитрий Семенов.