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C cоратником российского оппозиционера Алексея Навального политиком Владимиром Миловым, который недавно уехал из России в Литву, обсуждаем последние события в России и других странах: послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, протесты в поддержку Алексея Навального, "заговор" против Лукашенко, санкции в отношении Кремля, проблему БелАЭС под боком Литвы.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00

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