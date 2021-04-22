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C cоратником российского оппозиционера Алексея Навального политиком Владимиром Миловым, который недавно уехал из России в Литву, обсуждаем последние события в России и других странах: послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, протесты в поддержку Алексея Навального, "заговор" против Лукашенко, санкции в отношении Кремля, проблему БелАЭС под боком Литвы.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
Начало трансляции в 12.00
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