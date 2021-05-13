aA
Что показал Парад Победы в Москве и выступление Владимира Путина, который заявbл, что "советский народ был один на пути к Победе"? На каком пути сейчас находится сам Путин и Россия? Об этом в первой части передачи говорим с российским политологом, ассоциированным экспертом Центра исследований Восточной Европы.

Вокруг Закона о партнерстве и Стамбульской конвенции в Литве разгорелись нешуточные страсти. В чем тут видят угрозы сторонники так называемых "традиционных ценностей" и как защищаться от "традиции" женщинам и меньшинствам?

На вопросы отвечает депутат Сейма Литвы от "Партии свободы" Моргана Даниэле.

Статьи по теме:
"Delfi Главное": вакцинация в провинции Литвы и общественные "прослушания" по БелАЭС  (12)
"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка?  (213)

Ведущий Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Владимир Милов: Мы, русские люди, хотим все и сразу. Надо уметь выгрызать свою свободу, долго, по кусочкам (127)

О протестах в России, тактике российской оппозиции и...

"Delfi Главное" с Владимиром Миловым: обращение Путина, протесты в России, БелАЭС под боком Литвы, "заговор" против Лукашенко (77)

C cоратником российского оппозиционера Алексея...

"Delfi Главное": день мэров - как проходит вакцинация в Вильнюсе и Клайпеде? На вопросы отвечают Ремигиюс Шимашюс и Витаутас Грубляускас (23)

В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде...

"Delfi Главное": второй год с карантином в Литве - что дальше? Готовит ли Кремль новое вторжение в Украину? (146)

Несколько месяцев продолжается карантин в Литве ,...

"Delfi Главное": Висагинас и Шальчининкай — какая коммуникация, такая вакцинация? (70)

Изменилась ли ситуация с вакцинацией в двух городах...

"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (61)

Белорусские власти не дали разрешения на легальное...

TOP новостей

"Паспорт возможностей" в Литве: как его получить (16)

С 24 мая в Литве начинает действовать "паспорт...

Глава Соцмина Литвы представила пенсии для одиноких людей: в этом году их получат не все (16)

13 мая в парламенте Литвы министр социальной защиты и...

"Delfi Главное": Путин на пути к поБеде и битва за "традиционные ценности" в Литве (95)

Что показал Парад Победы в Москве и выступление...

В Литве растет уровень заболеваемости коронавирусом  Литва на втором месте в Европе (13)

Уровень заболеваемости коронавирусом в Литве очень...

Новшества в Вильнюсе: в спальных районах не исключается возможность сноса домов (19)

Вильнюсский муниципалитет до 2030 года планирует...