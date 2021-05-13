Вокруг Закона о партнерстве и Стамбульской конвенции в Литве разгорелись нешуточные страсти. В чем тут видят угрозы сторонники так называемых "традиционных ценностей" и как защищаться от "традиции" женщинам и меньшинствам?

На вопросы отвечает депутат Сейма Литвы от "Партии свободы" Моргана Даниэле.

Ведущий Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00.