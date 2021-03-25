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Белорусские власти не дали разрешения на легальное празднование годовщины провозглашения БНР, но День Воли широко отмечается белорусской диаспорой за рубежом. Особую роль в провозглашении белорусской независимости сыграл Вильнюс, где похоронены основатели БНР. Как отмечают День Воли в Литве и Беларуси, принесет ли он новую волну протестной активности?
Тему дня обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Также во время прямого включения рассказываем, что сегодня происходит на Лукишской площади в Вильнюсе, которая стала одним из акцентов празднования.
Ведущий - Олег Ерофеев.
Начало трансляции в 12.00
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