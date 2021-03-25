Тему дня обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Также во время прямого включения рассказываем, что сегодня происходит на Лукишской площади в Вильнюсе, которая стала одним из акцентов празднования.

Ведущий - Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 12.00