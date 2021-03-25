aA
Белорусские власти не дали разрешения на легальное празднование годовщины провозглашения БНР, но День Воли широко отмечается белорусской диаспорой за рубежом. Особую роль в провозглашении белорусской независимости сыграл Вильнюс, где похоронены основатели БНР. Как отмечают День Воли в Литве и Беларуси, принесет ли он новую волну протестной активности?

Тему дня обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Также во время прямого включения рассказываем, что сегодня происходит на Лукишской площади в Вильнюсе, которая стала одним из акцентов празднования.

Ведущий - Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 12.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Delfi Главное": опыт Израиля и ситуация в Литве - как сделать вакцинацию успешной? (35)

В чем секрет успешного процесса вакцинации в Израиле и...

"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть? (181)

"Литовцы лучше, чем о себе думают. Особенно молодежь....

"Delfi Главное": двойник Пригожина в Литве, методы вербовки КГБ и ФСБ Белорусская баскетболистка Елена Левченко о спорте, политике и тюремном опыте (54)

В Литве представлен отчете Департамента...

"Delfi Главное": Киркорову запрещен въезд в Литву - кто следующий и почему? (639)

Департамент миграции на 5 лет запретил въезд в Литву...

"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса? (10)

Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки...

Заключенные в Паневежисе женщины решили не молчать: узнайте, как нам предлагали поиграть в прятки с министром Эвелиной (23)

В Паневежской исправительной колонии, где осужденные...

Под "северным ветром". Большой, трудный и прибыльный квест — как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР (143)

Жизнь в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР...

"Delfi Главное": сравниваем карантины в Польше и странах Балтии (2)

Смягчения и ужесточения карантина , количество...

TOP новостей

Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (7)

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...

Evelina Dobrovolska Ieva Pakarklytė

Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (54)

Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...

Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (34)

22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...

"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - праздник и задержания (37)

Белорусские власти не дали разрешения на легальное...

Президент Литвы на встрече с Тихановской поздравил белорусов с Днем Воли

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 25 марта, по...