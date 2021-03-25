aA
Белорусские власти не дали разрешения на легальное празднование годовщины провозглашения БНР, но День Воли широко отмечается белорусской диаспорой за рубежом. Особую роль в провозглашении белорусской независимости сыграл Вильнюс, где похоронены основатели БНР. Как отмечают День Воли в Литве и Беларуси, принесет ли он новую волну протестной активности?

Тему дня обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Также во время прямого включения рассказываем, что сегодня происходит на Лукишской площади в Вильнюсе, которая стала одним из акцентов празднования.

В четверг утром лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Статьи по теме:
"Delfi Главное": опыт Израиля и ситуация в Литве - как сделать вакцинацию успешной?  (35)
"Delfi Главное": почему в Литве жить хорошо, а заработать миллион легче, чем украсть?  (181)

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и С. Тихановская возложили цветы на могилы борцов за свободу на историческом Вильнюсском кладбище Расу.

Во время церемонии возложен венок в часовне, где захоронены участники Восстания 1863 год а и их лидер Константин Калиновский. Также возложены цветы на могилу белорусского политика, общественного деятеля, премьер-министра Беларуси 1918 года Антона Луцкевича и его брата Ивана.

Затем от Кладбища Расу до Лукишкской площади Вильнюса, где были казнены участники восстания, направилась автоколонна, украшенная белорусскими национальными флагами. На площади состоялось выступления белорусских и литовских политиков, акция Гродненского театра "Круг солидарности".

Участники акции также планируют побывать у посольства Беларуси в Вильнюсе. Где они намерены оставить письма, детские игрушки и рисунки, посвященные политическим заключенным, а также зажечь свечи.

Накануне действующий в Вильнюсе белорусский Европейский гуманитарный университет призвал международную общественность проявить солидарность с теми, кто во время мирных акций протеста в Беларуси испытал насилие, был задержан, осужден и сейчас находится в заключении.

Различные акции, демонстрации планируются и в Беларуси.

"Пришло время нам вернуться на улицы и продолжить борьбу с режимом, превратившим нашу страну в тюрьму", – заявила С. Тихановская в комментарии, преданном BNS.

В самой Беларуси День независимости 25 марта официально не празднуется. В этот день в 1918 году была провозглашена Белорусская демократическая республика, которая просуществовала до начала 1919 года, когда власть в стране переняли большевики.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Delfi Главное": двойник Пригожина в Литве, методы вербовки КГБ и ФСБ Белорусская баскетболистка Елена Левченко о спорте, политике и тюремном опыте (54)

В Литве представлен отчете Департамента...

"Delfi Главное": Киркорову запрещен въезд в Литву - кто следующий и почему? (639)

Департамент миграции на 5 лет запретил въезд в Литву...

"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса? (10)

Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки...

Заключенные в Паневежисе женщины решили не молчать: узнайте, как нам предлагали поиграть в прятки с министром Эвелиной (23)

В Паневежской исправительной колонии, где осужденные...

Под "северным ветром". Большой, трудный и прибыльный квест — как жители Донбасса приспособились к непризнанной ДНР (143)

Жизнь в самопровозглашенной и никем не признанной ДНР...

"Delfi Главное": сравниваем карантины в Польше и странах Балтии (2)

Смягчения и ужесточения карантина , количество...

TOP новостей

Премьер-министр: решение об условиях карантина будет приниматься в пятницу (79)

Правительство Литвы в пятницу утром должно принять...

Svetlana Tichanovskaja, Gabrielius Landsbergis

Тихановская в Вильнюсе: мы точно увидим массовые демонстрации в Беларуси (104)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...

Evelina Dobrovolska Ieva Pakarklytė

Партия свободы хотела штрафами добиваться толерантности в Литве, но пока решила обсудить поправки с обществом (72)

Партия свободы хотела запретить насмешки и издевки, то...

"Delfi Главное": празднование Дня Воли в Литве и Беларуси - наступит ли белорусская весна? (54)

Белорусские власти не дали разрешения на легальное...

Политики Литвы сообщают о своем состоянии после вакцинации (39)

22 марта от коронавируса были привиты президент Литвы...