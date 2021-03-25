Тему дня обсуждаем с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Также во время прямого включения рассказываем, что сегодня происходит на Лукишской площади в Вильнюсе, которая стала одним из акцентов празднования.

В четверг утром лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис и С. Тихановская возложили цветы на могилы борцов за свободу на историческом Вильнюсском кладбище Расу.

Во время церемонии возложен венок в часовне, где захоронены участники Восстания 1863 год а и их лидер Константин Калиновский. Также возложены цветы на могилу белорусского политика, общественного деятеля, премьер-министра Беларуси 1918 года Антона Луцкевича и его брата Ивана.

Затем от Кладбища Расу до Лукишкской площади Вильнюса, где были казнены участники восстания, направилась автоколонна, украшенная белорусскими национальными флагами. На площади состоялось выступления белорусских и литовских политиков, акция Гродненского театра "Круг солидарности".

Участники акции также планируют побывать у посольства Беларуси в Вильнюсе. Где они намерены оставить письма, детские игрушки и рисунки, посвященные политическим заключенным, а также зажечь свечи.

Накануне действующий в Вильнюсе белорусский Европейский гуманитарный университет призвал международную общественность проявить солидарность с теми, кто во время мирных акций протеста в Беларуси испытал насилие, был задержан, осужден и сейчас находится в заключении.

Различные акции, демонстрации планируются и в Беларуси.

"Пришло время нам вернуться на улицы и продолжить борьбу с режимом, превратившим нашу страну в тюрьму", – заявила С. Тихановская в комментарии, преданном BNS.

В самой Беларуси День независимости 25 марта официально не празднуется. В этот день в 1918 году была провозглашена Белорусская демократическая республика, которая просуществовала до начала 1919 года, когда власть в стране переняли большевики.