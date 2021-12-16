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8 декабря США ввели санкции в отношении белорусского производителя удобрений "Беларуськалий", однако это не остановило транзит продукции компании через Литву.

В ноябре "Беларуськалий" внесла авансовый платеж за услуги “Литовским железным дорогам”, однако ни министр транспорта, ни глава МИД Литвы об этом не знали. На прошлой неделе министры написали заявления об отставке, премьер-министр заявила о возможной отставке всего правительства, поскольку транзит удобрений продолжается. Однако во вторник Шимоните заявила, что правительство продолжит работу в прежнем составе, но пост все же покинул глава “Литовских железных дорог” Мантас Бартушка. В сложившейся ситуации советник президента Литвы назвала его "козлом отпущения".

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Сейчас правительство ищет способы остановки транзита удобрений через Литву и расторжения договора между ЛЖД и “Беларуськалием”. По некоторым оценкам, транзит продолжится как минимум до апреля 2022 года.

О кризисе в правительстве Литвы, путях его преодоления и долгосрочных последствиях поговорим с литовским политологом Бернарасом Ивановасом.

Тему санкций в отношении режима Лукашенко, саммита Восточного партнерства без участия официального и приговор Сергею Тихановскому обсуждаем в интервью с Вадимом Можейко, аналитиком BISS ( Белорусский институт стратегических исследований, Литва).

Ведущий - Дмитрий Семенов

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