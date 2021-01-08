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В первом выпуске "Delfi Главное" 2021 года: Первые партии вакцины поступают в Литву, началась вакцинация медиков, подготовлен план дальнейшей вакцинации населения. Получат ли доступ к вакцине частные клиники, как ускорить процесс вакцинации, как Литва в этом плане выгляди на фоне других стран ЕС и тех, государств, которые не входят в Евросоюз, что предложить скептикам, которые не хотят прививаться и почему вопрос прививок - это вопрос национальной безопасности?

О сроках, порядке и вакцинах подробно рассказывает глава Департамента общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Литвы Аудрюс Шчепонавичус.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности Лауринас Кащюнас объясняет, почему вакцина - это не только вопрос здоровья, но и национальной безопасности.

Специальный посланник ВОЗ, экс-еврокомиссар и бывший министр здравоохранения Литвы Витянис Андрюкайтис - о вакцинации в Европе и роли Еврокомиссии.

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