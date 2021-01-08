О сроках, порядке и вакцинах подробно рассказывает глава Департамента общественного здравоохранения при Министерстве здравоохранения Литвы Аудрюс Шчепонавичус.
Глава парламентского Комитета по национальной безопасности Лауринас Кащюнас объясняет, почему вакцина - это не только вопрос здоровья, но и национальной безопасности.
Специальный посланник ВОЗ, экс-еврокомиссар и бывший министр здравоохранения Литвы Витянис Андрюкайтис - о вакцинации в Европе и роли Еврокомиссии.
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