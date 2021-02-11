Вторая тема: правительство Литвы решилось пойти на смягчение карантинных ограничений. С понедельника откроются небольшие магазины со входом с улицы массажные салоны и салоны красоты, рыночные торговцы и люди, предоставляющие другие услуги.
Как малый и средний бизнес встречает это решение, обсуждаем представителем Совета ассоциации малого и среднего бизнеса Нийоле Уинскене и парикмахером-стилистом, основателем студии красоты Ренатой Савичене.
Ведущий — Дмитрий Смёнов.
Начало трансляции в 16.15.
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