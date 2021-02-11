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Статья о российской вакцине "Спутнике V" в журнале The Lancet в Литве вызвала волну дискуссий о планах Кремля в Европе и оценки ее качества. Что же представляет из себя вакцина? Можно ли в данном случае отделить политику от медицины? Эту темы обсуждаем со старшим аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом и биологом, научным журналистом издания "Медуза" Александром Ершовым.

Вторая тема: правительство Литвы решилось пойти на смягчение карантинных ограничений. С понедельника откроются небольшие магазины со входом с улицы массажные салоны и салоны красоты, рыночные торговцы и люди, предоставляющие другие услуги.

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Как малый и средний бизнес встречает это решение, обсуждаем представителем Совета ассоциации малого и среднего бизнеса Нийоле Уинскене и парикмахером-стилистом, основателем студии красоты Ренатой Савичене.

Ведущий — Дмитрий Смёнов.

Начало трансляции в 16.15.

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