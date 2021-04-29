Как далеко зайдет конфронтация? Какие еще меры может предпринять Кремль в отношении стран Балтии и Чехии? Можно ли нынешнюю ситуации называть новой "Холодной войной"?

Тему недели обсуждаем с литовским политологом Лауринасом Йонавичюсовм и его коллегой из Праги, политологом и публицистом, сотрудником Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет) Александром Морозовым.

Ведущий - Олег Ерофеев

Начало трансляции в 12.00