Из-за исходящей от России напряженности в регионе и необходимости повышения безопасности Литвы президент Гитанас Науседа в понедельник созывает Государственный совет по обороне.

В первом выпуске "Delfi. Главное" 2022 года обсуждаем тему с украинским политологом Тарасом Березовцом и председателем комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринасом Кащюнасом.