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Новый год, несмотря на застольные пожелания и надежды на лучшее, начался с "тренда" напряженности в регионе. К ультиматумам и требованиям Кремля НАТО и США, стягиванию российских войск к границам Украины, потоку нелегальной миграции в Литву и другие страны ЕС прибавились массовые протесты в Казахстане, куда прибыл контингент из РФ.

Из-за исходящей от России напряженности в регионе и необходимости повышения безопасности Литвы президент Гитанас Науседа в понедельник созывает Государственный совет по обороне.

В первом выпуске "Delfi. Главное" 2022 года обсуждаем тему с украинским политологом Тарасом Березовцом и председателем комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринасом Кащюнасом.

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