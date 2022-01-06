Из-за исходящей от России напряженности в регионе и необходимости повышения безопасности Литвы президент Гитанас Науседа в понедельник созывает Государственный совет по обороне.
В первом выпуске "Delfi. Главное" 2022 года обсуждаем тему с украинским политологом Тарасом Березовцом и председателем комитета Сейма Литвы по национальной безопасности Лауринасом Кащюнасом.
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