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Главные темы недели в новом выпуске "Delfi Главное". Новая волна коронавируса надвигается на Литву. Можно ли ее остановить? Каким может быть новый карантин и как убедить прививаться еще хотя бы 20 процентов населения?

Тему обсуждаем с Натальей Фаткулиной, профессором Вильнюсского университета, директором Института наук о здоровье.

Литва столкнулась с миграционным кризисом, президент обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и лидерами парламентских партий принципы внешней политики и позицию Литвы по отношению к режиму Лукашенко.Тем временем задержано еще 118 мигрантов.

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О том, как удается решать проблему наплыва нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси, говорим с членом парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом.

Премьера Delfi.ru - проект "Коридор". Куда он ведет и почему мы решили вспомнить об истории? Рассказывает главный редактор портала Олег Ерофеев.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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