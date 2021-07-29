Тему обсуждаем с Натальей Фаткулиной, профессором Вильнюсского университета, директором Института наук о здоровье.
Литва столкнулась с миграционным кризисом, президент обсудил с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните и лидерами парламентских партий принципы внешней политики и позицию Литвы по отношению к режиму Лукашенко.Тем временем задержано еще 118 мигрантов.
О том, как удается решать проблему наплыва нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси, говорим с членом парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Поцюсом.
Премьера Delfi.ru - проект "Коридор". Куда он ведет и почему мы решили вспомнить об истории? Рассказывает главный редактор портала Олег Ерофеев.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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