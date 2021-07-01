Темы обсуждаем с главой Центра регистрации иностранцев в Литве Александром Кисловым, вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом и экономистом Александром Изгородиным.

Ведущий - Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 12.00.