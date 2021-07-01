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Как Литва справляется с растущим потоком нелегальных мигрантов из Беларуси? Какой будет цена санкциb ЕС для режима Александра Лукашенко, какое влияние они могут оказать на экономику Литвы? Официальный Минск объявил о том, что Беларусь приостанавливает участие в программе ЕС "Восточное партнерство". К каким последствиям приведет это решение?
Темы обсуждаем с главой Центра регистрации иностранцев в Литве Александром Кисловым, вице-министром иностранных дел Мантасом Адоменасом и экономистом Александром Изгородиным.
Ведущий - Дмитрий Семенов
Начало трансляции в 12.00.
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