Вакцинация и дезинформация - кто кого?

Почему часть населения Литвы и Латвии не желает прививаться, какова роль коммуникации в этом процессе со стороны властей и "заслуга" пропаганды и дезинформации?

Об этом говорим с литовским экспертом по вопросам безопасности и коммуникации Виктором Денисенко и мэром латвийского города Резекне Александром Барташевичем.

Ведущий - Дмитрий Семенов.