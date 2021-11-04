Вакцинация и дезинформация - кто кого?
Почему часть населения Литвы и Латвии не желает прививаться, какова роль коммуникации в этом процессе со стороны властей и "заслуга" пропаганды и дезинформации?
Об этом говорим с литовским экспертом по вопросам безопасности и коммуникации Виктором Денисенко и мэром латвийского города Резекне Александром Барташевичем.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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