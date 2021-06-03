Как провокацию в Литве расценили заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь будет впускать в страну желающих привиться российской вакциной "Спутник V".
Помимо продолжения информационной войны с западными вакцинами, власти Лукашенко подготовили и ряд других провокаций. Контрабанда, нелегальные мигранты, дезинформация - какие "подарки" готовит режим соседям, как минимизировать риски?
Об этом говорим с председателем парламентского комитета по национальной безопасности Лауринасом Кащюнасом и с аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.
Ведущий - Дмитрий Семёнов.
Начало трансляции в 12.00.
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