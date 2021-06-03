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В Литве объявлена массовая вакцинация. Третья волна коронавируса идет на спад, будет ли четвертая волна, закончится ли пандемия? Тему обсуждаем с профессором Саулюсом Чаплинскасом.

Как провокацию в Литве расценили заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь будет впускать в страну желающих привиться российской вакциной "Спутник V".

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Помимо продолжения информационной войны с западными вакцинами, власти Лукашенко подготовили и ряд других провокаций. Контрабанда, нелегальные мигранты, дезинформация - какие "подарки" готовит режим соседям, как минимизировать риски?

Об этом говорим с председателем парламентского комитета по национальной безопасности Лауринасом Кащюнасом и с аналитиком Вильнюсского института политического анализа Марюсом Лауринавичюсом.

Ведущий - Дмитрий Семёнов.

Начало трансляции в 12.00.

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