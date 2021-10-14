Волна заболеваемости, несмотря на ограничения, накрыла Латвию. О том, какие меры по борьбе с распространением коронавируса предпринимают наши соседи, рассказывает Юлиана Шкагале, ведущая информационных программ Латвийского радио 4.

Беларусь приостанавливает соглашение с ЕС о реадмиссии. Из Минска поступает информация о большом скоплении мигрантов, которые, судя по всему, попытаются попасть в Литву, Польшу и другие страны.

О гибридной тактике Лукашенко и трибунале для последнего диктатора Европы говорим аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.

Также на связи с нами из Минска гражданский активист, преподаватель английского Павел Чудук.

Ведущий - Дмитрий Семенов