Волна заболеваемости, несмотря на ограничения, накрыла Латвию. О том, какие меры по борьбе с распространением коронавируса предпринимают наши соседи, рассказывает Юлиана Шкагале, ведущая информационных программ Латвийского радио 4.
Беларусь приостанавливает соглашение с ЕС о реадмиссии. Из Минска поступает информация о большом скоплении мигрантов, которые, судя по всему, попытаются попасть в Литву, Польшу и другие страны.
О гибридной тактике Лукашенко и трибунале для последнего диктатора Европы говорим аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.
Также на связи с нами из Минска гражданский активист, преподаватель английского Павел Чудук.
Ведущий - Дмитрий Семенов
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