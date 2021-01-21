Какие артисты с несут гибридную угрозу и пропагандируют антидемократические ценности, а какие -нет, по каким критериям составлять списки невъездных и правильно ли бороться с пропагандой запретами?
Эти и другие вопросы будем обсуждать сегодня в рамках программы "Delfi. Главное" с председателем комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринасом Кащюнасом, старший аналитик Центра исследований Восточной Европы Владимиром Лаучюсом и публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.
Начало передачи в 16.15
Ведущий - Дмитрий Семенов
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