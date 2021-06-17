О том, как сохранить положительную тенденцию снижения заболеваемости, говорим с эпидемиологом Национального центра общественного здравоохранения Дайвой Размувене. А наши коллеги, журналисты Алексей Дунда и Михаил Малков, рассказывают о положении с пандемией в Латвии и Эстонии.

В Женеве накануне прошла встреча президентов России и США. По ее итогам оба лидера заявили, что весьма довольны результатами. Что было самым ценным в этой встрече, кроме факта ее проведения? Об этом говорим с литовским политологом, профессором университета имени Витаутаса Великого Шарунасом Лекисом.

Ведущий передачи - Дмитрий Семенов.