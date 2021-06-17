aA
Ситуация с коронавирусом в Литве улучшается с каждым днем, но беспокойство у эпидемиологов вызывает замедление темпов вакцинации. Все чаще медикам приходится утилизировать вакцины. Тем временем в соседних странах распространяются новые и более опасные штаммы вируса.

О том, как сохранить положительную тенденцию снижения заболеваемости, говорим с эпидемиологом Национального центра общественного здравоохранения Дайвой Размувене. А наши коллеги, журналисты Алексей Дунда и Михаил Малков, рассказывают о положении с пандемией в Латвии и Эстонии.

В Женеве накануне прошла встреча президентов России и США. По ее итогам оба лидера заявили, что весьма довольны результатами. Что было самым ценным в этой встрече, кроме факта ее проведения? Об этом говорим с литовским политологом, профессором университета имени Витаутаса Великого Шарунасом Лекисом.

Ведущий передачи - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Delfi Главное: как детская психика переносит карантин, и что происходит на литовско-белорусской границе? (19)

Новый выпуск " Delfi Главное " - гости возвращаются в студию!

"Delfi Главное": массовая вакцинация в Литве - что после? Какие провокации готовит режим Лукашенко? (62)

В Литве объявлена массовая вакцинация. Третья волна...

Спецвыпуск "Delfi Главное": пиратство XXI века - захват направлявшегося в Литву самолета и его последствия (174)

23 мая Минск вынудил экипаж самолета Ryanair , следовавшего...

"Delfi Главное": что показал "Семейный марш", атака на TUT.by, Литва в финале "Евровидения" - будет ли дискотека в Вильнюсе? (12)

Что показал состоявшийся в прошедшие выходные в...

Премьер Литвы о продлении карантина: кажется, в этом не должно быть необходимости (3)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что...

В Литве фиксируется крупнейшее сокращение числа новых случаев коронавируса за весь период пандемии (2)

В последние пять дней в Литве фиксируется крупнейшее...

TOP новостей

В Литве впервые обнаружен дельта-штамм коронавируса из Индии  выясняют, кто сидел в самолете рядом с этим человеком (4)

В Литве впервые выявлен вызывающий обеспокоенность...

На Литву надвигается рекордная жара, в Каунасе будет до 35 градусов (1)

В Литву идет жаркая погода, а в Каунасе прогнозируют...

"Delfi Главное": карантин и вакцинация в странах Балтии, Байден и Путин встретились - что дальше? (7)

Ситуация с коронавирусом в Литве улучшается с...

Литовские перевозчики просят ввезти еще 15 000 водителей: в стране нет желающих работать (1)

С 2021 года в Литве действуют квоты на ввоз работников из...

Участники акции протеста аплодировали советнику президента Литвы (3)

Во вторник в столице Литвы начался трехдневный митинг...