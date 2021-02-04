Вторая тема: как справиться с усталостью от карантина в Литве? Говорим с профессором, директором Института наук о здоровье медицинского факультета Вильнюсского университета Натальей Фаткулиной.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 16,15.