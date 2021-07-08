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Это выпуск "Delfi Главное" посвящен теме потока нелегальных мигрантов в Литву. Рассказываем и показываем, как проходит задержание нелегальных мигрантов на территории Литвы, под Друскининкай. Своими наблюдениями и кадрами длится наш коллега Евгений Титов, который всю ночь наблюдал за работой литовских пограничников.

Нелегальная миграция из Беларуси в Литву набирает обороты. В последние недели поток мигрантов значительно вырос. Литовские власти происходящее называют гибридной войной, которую Александр Лукашенко и его режим ведут в отношении Литвы и всего ЕС. Сам же Лукашенко заявляет, что сдерживать никого не будет.

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В Литве был введен режим чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день в страну пытались почти полторы тысячи нелегалов из Ирана, Ирака, Сирии и других стран.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что для пресечения потоков мигрантов на границе с Беларусью будет установлено дополнительное ограждение.

Во второй части передачи с литовским и белорусским экспертами обсуждаем ситуацию детально. Можно ли считать это гибридной войной? Что будет происходить с потоком нелегалов в ближайшее время? Какие варианты у Литвы и ЕС есть для того, чтобы остановить поток? Эффективно ли оборудование дополнительного барьера?

На эти и другие вопросы ведущей выпуска Ангелины Гудковой отвечают эксперт Центра исследования Восточной Европы Максимас Милта и белорусский военный эксперт Егор Лебедок.

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