Как литовские власти решают эти и другие проблемы, вызванные гибридной атакой режима Лукашенко, обсуждаем в интервью с вице министром внутренних дела Виталием Дмитриевым.
В России в течение трех дней проходило голосование на выборах в Госдуму, хотя "победитель" был известен заранее. Оправдала ли себя тактика "умного голосования" и каким избирательный процесс видится из Литвы?
Об этом говорим с гостями с студии российским политиком Владимиром Миловым и депутатом Сейма Литвы, политологом Раймундасом Лопатой.
Ведущий нового выпуска "Delfi.Главное" - Дмитрий Семенов.
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