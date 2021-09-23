aA
Литве удалось стабилизировать ситуацию с нелегальными мигрантами, ежедневно от 10 до 30 человек разворачивают на границе. В саму страну попало более 4,2 тыс. мигрантов, условия содержания которых с приближением зимы требуют улучшения. Готова ли Литва к новой возможной волне незаконной миграции?

Как литовские власти решают эти и другие проблемы, вызванные гибридной атакой режима Лукашенко, обсуждаем в интервью с вице министром внутренних дела Виталием Дмитриевым.

В России в течение трех дней проходило голосование на выборах в Госдуму, хотя "победитель" был известен заранее. Оправдала ли себя тактика "умного голосования" и каким избирательный процесс видится из Литвы?

Статьи по теме:
"Delfi.Главное": осеннее дыхание коронавируса, выборы в России и новый сезон в Русском драмтеатре Литвы  (28)
"Delfi.Главное": осень с пандемией и митингами - какие уроки извлечены?  (13)

Об этом говорим с гостями с студии российским политиком Владимиром Миловым и депутатом Сейма Литвы, политологом Раймундасом Лопатой.

Ведущий нового выпуска "Delfi.Главное" - Дмитрий Семенов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Спецвыпуск "Delfi. Главное" с председателем Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен (17)

Гостем специального выпуска " Delfi. Главное " стала...

"Delfi. Главное": готовимся к школе - что нужно знать ученикам и родителям? (10)

Спустя два карантина новый учебный год в Литве должен...

"Delfi. Главное": спецвыпуск с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом И бывшим руководителем Спецмиссии Литвы в Афганистане Александрасом Матонисом (87)

Гость специального выпуска "Delfi. Главное" - министр...

"Delfi Главное": что показали митинг и беспорядки у Сейма Литвы, и каким был год белорусской революции? (70)

В новом выпуске "Delfi. Главное" показываем и рассказываем...

"Delfi Главное": провокации режима Лукашенко на границе, мигранты и местные жители - как уживаться? 700 лет общей литовско-татарской истории (96)

В этом выпуске " Delfi Главное ": полиция Литвы начала...

TOP новостей

Врачи уже семь дней борются за жизнь 14-летнего больного коронавирусом подростка (52)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Vitalij Dmitrijev

"Delfi. Главное": как перезимуют мигранты? Выборы в России - взгляд из Литвы (4)

Литве удалось стабилизировать ситуацию с...

Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose Marius Strioga

Вердикт экспертов по бустерной дозе: еще не время для массовой ревакцинации (15)

Проводить массовую ревакцинацию от коронавируса...

Начинается отопительный сезон, а у компаний нет запасов биотоплива: где отопление будет самым дорогим (46)

В Литве прогнозируют подорожание отопления на 30%, по...

Ситуация в Литве ухудшается с каждым днем: исключение – всего несколько муниципалитетов (16)

Во вторник, 21 сентября, вся Литва перешла в черную зону...