Исследования показывают, что удаленное обучение негативно сказывается на эмоциональном состоянии школьников. Как вернуть ребенка из электронного пространства в обычную социальную среду, преодолеть последствия карантина и удаленки?
На эти и другие важные вопросы отвечает психолог и медиатор Марина Гуптор.
Власти Беларуси закрывают границу для Запада, но открывают для нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Европу. По данным Службы охраны госграницы Литвы, в этом году в Литву из Беларуси уже пытались незаконно попасть почти 300 мигрантов, большинство из них – граждане Ирака. Это в три с половиной раза больше, чем за весь 2020 год.
О том, что препринимает в связи с этим литовские пограничники, говорим с гостем студии, заместителем главы Службы охраны госграницы Литвы Видасом Мачайтисом.
И прямое включение с нашим коллегой у границы с Беларусью, где белорусской диаспорой разбит палаточный лагерь: как проходит протест и чего добиваются его участники?
Об этом рассказывает наш коллега Евгений Титов.
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.
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