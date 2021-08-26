В это выпуске "Delfi. Главное" обсуждаем то, как начнется этот учебный года в Литве, с какими трудностями во время подготовки к нему сталкиваются школы, учителя, ученики и родители и как эти трудности преодолеть?

Тему обсуждаем со старшим советником администрации Вильнюсского самоуправления Алиной Ковалевской, директором висагинской прогимназии "Геросёс Вильтиес" Йолантой Барткунене, учительницей математики клайпедской школы им. Максима Горького Майей Тараховской и психологом Ольгой Широковой.