Есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса и из чего она сделана?

Тему недели в выпуске "Delfi Главное" обсуждаем с инфектологом, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутасом Усонисом.

Ведущий - Олег Ерофеев