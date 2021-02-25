aA
Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки вакцин от коронавируса в страны ЕС были только в планах, их с нетерпением ждали и сетовали на небольшие партии, критиковали правительство за плохие переговорные навыки, что сегодня в Литве от прививок станут отказываться или относится к вакцинам с большим скептицизмом.
Есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса и из чего она сделана?
Тему недели в выпуске "Delfi Главное" обсуждаем с инфектологом, доктором медицинских наук, профессором Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутасом Усонисом.
Ведущий - Олег Ерофеев
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается, у соседей - ситуация напряженная (14)
В Литве уровень заболевания коронавирусом снижается....
В защиту "нежеланной вакцины": да, она другая, но у нее есть серьезные превосходства (139)
Вопросы в связи с британско-шведской вакциной AstraZeneca...
"Delfi Главное": есть ли прививка от скептицизма в отношении вакцин от коронавируса? (7)
Кто бы мог подумать еще три месяца назад, когда поставки...
Послабления карантина в Литве: полиция рассказала, что изменится (14)
Правительство Литвы в среду решило продлить карантин...
В Литве - сильное загрязнение воздуха: не помогают даже маски (9)
В Литве на протяжении нескольких дней фиксируется...