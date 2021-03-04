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В Литве представлен отчете Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки об угрозах национальной безопасности. О том, зачем нужно было засылать двойника "повара Путина" Евгения Рогожина в Литву, как пандемия используется враждебными государствами, какие методы вербовки литовских граждан использует белорусский КГБ и российские спецслужбы говорим в интервью с директором Департамента госбезопасности Литвы Дарюсом Яунишкисом и политологом, преподавателем Института международных отношений и политических наук Нериюсом Малюкявичюсом.

Во второй части программы вас ждет интервью с известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко, которая выступала и за литовскую команду. Бронзовая призёрка чемпионата Европы, чемпионка Западной конференции женской NBA, финалистка WNBA, участница двух Олимпиад Елена Левченко стала одним из символов белорусского протеста 2020 года.

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За свою гражданскую позицию она была задержана и помещена в печально известный изолятор на Окрестина. После освобождения спортсменка уехала из страны и подписала контракт с лучшим баскетбольным клубом Греции.

В интервью "Delfi Главное" Елена рассказывает о Литве, своих планах и пережитом опыте.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

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