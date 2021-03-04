Во второй части программы вас ждет интервью с известной белорусской баскетболисткой Еленой Левченко, которая выступала и за литовскую команду. Бронзовая призёрка чемпионата Европы, чемпионка Западной конференции женской NBA, финалистка WNBA, участница двух Олимпиад Елена Левченко стала одним из символов белорусского протеста 2020 года.
За свою гражданскую позицию она была задержана и помещена в печально известный изолятор на Окрестина. После освобождения спортсменка уехала из страны и подписала контракт с лучшим баскетбольным клубом Греции.
В интервью "Delfi Главное" Елена рассказывает о Литве, своих планах и пережитом опыте.
Ведущий - Дмитрий Семенов.
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