Почему спустя 30 с лишним лет в Кремле продолжают бредить о восстановлении CCCР, "переделе сфер влияния", открыто требуют и указывают другим странам, какие и с кем союзы заключать, какие законы принимать

Сумеют ли свободные страны противостоять этим попыткам и угрозам?

Задаем эти вопросы политологу, старшему аналитику Центра исследования Восточной Европы Владимирасу Лаучюсу.

О ситуации в Казахстане, откуда сегодня должны начать выводить войска ОДКБ, и о том, как живут после протестов и беспорядков в Алма-Ате (Алматы), нам рассказывает журналистка из этого города Ольга Настюкова.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.