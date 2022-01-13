Почему спустя 30 с лишним лет в Кремле продолжают бредить о восстановлении CCCР, "переделе сфер влияния", открыто требуют и указывают другим странам, какие и с кем союзы заключать, какие законы принимать
Сумеют ли свободные страны противостоять этим попыткам и угрозам?
Задаем эти вопросы политологу, старшему аналитику Центра исследования Восточной Европы Владимирасу Лаучюсу.
О ситуации в Казахстане, откуда сегодня должны начать выводить войска ОДКБ, и о том, как живут после протестов и беспорядков в Алма-Ате (Алматы), нам рассказывает журналистка из этого города Ольга Настюкова.
Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Выступление глав государства сопровождалось свистом и криками участников акции протеста Ландсбергис о протестующих - их нельзя назвать людьми Литвы (40)
В День защитника отечества на площади Независимости...
"Delfi. Главное": "День защитников свободы" в Литве и новые попытки восстановить СССР в Кремле. История повторяется? (19)
Что значит для Литвы и литовцев "День защитников...
"Коридор" Юлии и Светланы: Те, кто строит жизнь заново, но готов вернуться уже завтра Новая серия: когда Окрестина станет музеем, как тюрьма КГБ в Литве? (1)
Светлана Гатальская и Юлия Мицкевич – героини еще...
Нийоле Ожелите: я только вчера поняла, что с нами произошло (68)
"Мы и представить себе не могли возможность такой...
Глава Минздрава о возможном карантине: появился дополнительный показатель (1)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в интервью на...