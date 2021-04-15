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В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде недостатка нет, не хватает только вакцины. Как проходит процесс вакцинации в этих больших городах Литвы, с какими инициативами выступают муниципалитеты, почему это вызывает критику правительства? Также с мэрами Ремигиюсом Шимашюсом и Витаутасом Грубляускасом поговорим о планах Вильнюса и Клайпеды на лето.

Ведущий - Дмитрий Семенов.

Начало трансляции в 12.00.

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