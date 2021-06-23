"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?

Три года назад доктор геологических наук, лектор двух университетов и глава Союза геологов Литвы создал группу в Facebook "Путешествия геолога" и занялся популяризацией этой науки, организуя экскурсии по всей Литве и в других странах. Геологический туризм оказался востребованным, и хотя на преодоление маршрутов порой уходит несколько часов, их участники на усталость не жалуются и охотно записываются в новые походы.

Ведущий передачи Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 13.00