"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?

Три года назад доктор геологических наук, лектор двух университетов и глава Союза геологов Литвы создал группу в Facebook "Путешествия геолога" и занялся популяризацией этой науки, организуя экскурсии по всей Литве и в других странах. Геологический туризм оказался востребованным, и хотя на преодоление маршрутов порой уходит несколько часов, их участники на усталость не жалуются и охотно записываются в новые походы.
Ведущий передачи Олег Ерофеев.
Начало трансляции в 13.00
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