"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога?

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День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес" и традиционно стараются отмечать на природе. На Ивана Купала с гостем студии геологом, организатором путешествий Йонасом Шечкусом говорим о привычных на первый взгляд природных объектах Литвы - берегах рек, озер, морском дне, возвышенностях, разломах, оврагах, обрывах. Однако более близкое знакомство с ними позволят увидеть Литву в новом свете.

Три года назад доктор геологических наук, лектор двух университетов и глава Союза геологов Литвы создал группу в Facebook "Путешествия геолога" и занялся популяризацией этой науки, организуя экскурсии по всей Литве и в других странах. Геологический туризм оказался востребованным, и хотя на преодоление маршрутов порой уходит несколько часов, их участники на усталость не жалуются и охотно записываются в новые походы.

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Ведущий передачи Олег Ерофеев.

Начало трансляции в 13.00

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