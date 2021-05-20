aA
Что показал состоявшийся в прошедшие выходные в Вильнюсе "Большой марш в защиту семей"? Обсуждаем тему с политологом Бернарасом Ивановасом. Литва в финале конкурса "Евровидение". Каковы шансы на победу? Спрашиваем у продюсера литовской группы The Roop Лаураса Лучюнаса.

Власти Беларуси атакуют самый читаемый портал TUT.by. Смогут ли устоять независимые журналисты и создатели популярного ресурса?

Говорим с соучредителем портала Кириллом Волошиным.

Ведущий - Дмитрий Семенов

Начало передачи в 12.00

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

"Delfi Главное": Путин на пути к поБеде и битва за "традиционные ценности" в Литве (313)

Что показал Парад Победы в Москве и выступление...

"Delfi Главное": вакцинация в провинции Литвы и общественные "прослушания" по БелАЭС (12)

Продолжаем разговор о том, как проходит борьба с...

"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка? (213)

Литва , Латвия и Эстония , солидаризируясь с Чехией,...

"Delfi Главное" с Владимиром Миловым: обращение Путина, протесты в России, БелАЭС под боком Литвы, "заговор" против Лукашенко (77)

C cоратником российского оппозиционера Алексея...

"Delfi Главное": день мэров - как проходит вакцинация в Вильнюсе и Клайпеде? На вопросы отвечают Ремигиюс Шимашюс и Витаутас Грубляускас (23)

В желающих прививаться в Вильнюсе и Клайпеде...

"Delfi Главное": второй год с карантином в Литве - что дальше? Готовит ли Кремль новое вторжение в Украину? (146)

Несколько месяцев продолжается карантин в Литве ,...

"Delfi Главное": Висагинас и Шальчининкай — какая коммуникация, такая вакцинация? (70)

Изменилась ли ситуация с вакцинацией в двух городах...

TOP новостей

Некоторые рестораны Литвы бойкотируют "паспорт возможностей": мы не хотим делить клиентов на "хороших и плохих" (26)

С 24 мая 2021 года в Литве начнет действовать "паспорт...

Премьер-министр Литвы о карантине: сложно сказать, снимут ли ограничения в августе (24)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг...

"Delfi Главное": что показал "Семейный марш", атака на TUT.by, Литва в финале "Евровидения" - будет ли дискотека в Вильнюсе? (5)

Что показал состоявшийся в прошедшие выходные в...

Литва по уровню заболеваемости коронавирусом все еще на втором месте в Европе (2)

Несмотря на то, что показатель заболеваемости...

Что случилось: министр здравоохранения Литвы в парламенте зафиксирован без маски (5)

В четверг перед парламентским заседанием депутат...