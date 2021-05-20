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Что показал состоявшийся в прошедшие выходные в Вильнюсе "Большой марш в защиту семей"? Обсуждаем тему с политологом Бернарасом Ивановасом. Литва в финале конкурса "Евровидение". Каковы шансы на победу? Спрашиваем у продюсера литовской группы The Roop Лаураса Лучюнаса.
Власти Беларуси атакуют самый читаемый портал TUT.by. Смогут ли устоять независимые журналисты и создатели популярного ресурса?
Говорим с соучредителем портала Кириллом Волошиным.
Ведущий - Дмитрий Семенов
Начало передачи в 12.00
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