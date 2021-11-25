В интервью с директором литовского Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюсом Чаплинскасом - ответы на часто задаваемые вопросы о третьей дозе.

Во второй части выпуску "Delfi. Главное" - перспектива Пятого пакета санкций для Режима Лукашенко Беларуси. Он должен быть принят незамедлительно, сказал вице-министр иностранных дел Литвы Арнолдас Пранцкявичюс после заседания Совета по общим делам Европейского союза (ЕС).

Тему санкций за создание мигрантского кризиса обсуждаем с литовским европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом и экспертом Центра исследования Восточной Европы Максимасом Милтой.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.