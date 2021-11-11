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После попыток штурма польской границы, мигранты, направляемые белорусскими силовиками, подходят и к границе Литвы. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась к жителям и призвала их перед лицом угрозы кризиса, связанного с мигрантами, оставаться сплоченными, бдительными и непоколебимыми. На границе с Беларусью введен режим ЧП. Польские власти в гибридной атаке винят не только режим А.Лукашенко, но и руководство России.

Какие меры предпринимает Литва на международной арене, чтобы преодолеть этот кризис? Об этом говорим с вице-министром иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом.

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Не секрет, что большая часть нелегальных мигрантов хотела бы попасть в Германию. Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину, чтобы тот повлиял на Лукашенко. О том, как мигрантский кризис оценивают в этой стране и о роли Германии в его решении, рассказывает Александр Фридман, историк, специалист в области немецкой и восточноевропейской истории и политики.

Ведущий - Дмитрий Семенов

Начало трансляции в 12.00

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