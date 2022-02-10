После того, как выросли цены на энергоресурсы и отопление, многие жители Литвы столкнулись с финансовыми трудностями. Вопросом амортизации роста цен занимается правительство, президент и оппозиция выступают с встречными предложениями — компенсации, выплаты, увеличение размера необлагаемого налогом минимума доходов для наиболее уязвимых групп населения и т. д.

Как эти меры влияют на экономку страны, какие предложения эффективны, а какие могут привести в еще большему росту инфляции? Обсуждаем тему с экономистом агентства Brandonomika Александром Изгородиным.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сегодня находится с официальным визитом в Украине. Его визита – выразить поддержку Украине и ее населению со стороны Литвы на фоне напряжения по поводу возможной военной эскалации, вызванной скоплением крупных вооруженных сил России у границ Украины и в Беларуси.

О ситуации в Украине говорим с украинским и американским политологом Питером Залмаевым, которого российский канал НТВ в своем пропагандистском сюжете назначил "организатором" массовых протестов в Казахстане на деньги якобы финансиста из Британии Уильяма Браудера.

Начались совместные учения России и Белоруссии. Они будут проходить на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил и продлятся 10 дней. Маневры проходят на фоне опасений Запада о возможном вторжении России в Украину под боком Литвы.

Насколько они опасны для соседей Беларуси, спрашиваем у белорусского политолога Валерия Карбалевича.