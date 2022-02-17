А в Украине 16 февраля отмечался День единства. Напомним, 16 февраля также был назван как день возможного вторжения российский армии в Украину. О том, как этот день проходил в украинском Днепре, узнаем в ходе прямого включения с волонтером и журналистом Екатериной Леоновой.

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от украинской границы. Однако западные страны и НАТО заявляют, что пока не увидели никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной. Так отступил ли Путин?

Тему обсуждаем с российским политологом, экс-координатором штаба Навального в Иркутске Сергеем Беспаловым.

Ведущий - Дмитрий Семенов