Давайте начнем с примеров, как российские власти воспитывают лояльное к себе молодое поколение. Создаются милитаристические детские и юношеские организации – юнгваридия, юнармия, где детям вбивают в голову великорусские, просоветские идеи.









— Дети, одетые в военную форму, поют о том, что они готовы до конца идти за дядю Вову. Господин Кащюнас, какие мысли у Вас возникают, когда Вы смотрите эти ролики?

— Нам нужно понять одну простую вещь. Кремль думает, как передать молодому поколению выгодный для себя исторический нарратив, который является важной частью идентичности кремля, одним из основополагающих ядер конструируемой социальной инженерии. Если бы у молодого поколения было критическое мышление, они могли бы однажды спросить дядю Вову, действительно ли Крым принадлежит России, действительно ли надо завоевывать территории соседних государств, внедрять империалистическую внешнюю политику. Чтобы молодое поколение не задавало вопросов, осуществляется такой проект социальной инженерии. Это происходит систематически. Кремль находится в полной готовности, он подключает все, что только возможно – военные инструменты, систему образования, культурную политику. Цель, скорее всего, в том, чтобы путинское самодержавие со временем не утратило свою легитимность. Это основная цель, поэтому она и достигается такими грубыми способами.

— Господин Юрконис, в советское время дети пели о Ленине, теперь – о дяде Вове. Но если говорить об отношениях с детьми как о таковых, это ведь довольно цинично – манипулировать столь уязвимым слоем общества? Как Вы это оцениваете?

— Цинично, но следует признать, что это признак не только режима или кремля. В общественных связях в целом принято использовать картинку с детьми. Но что очень важно и отличается от обычных общественных связей или организаций гражданского общества, где могут быть дети — это то, что в моделируемой кремлем параллельной реальности очень недостает принципа добровольности, и очень явно доминирует вертикаль. Подобными инициативами пытаются вытеснить истинное гражданское общество, остатки которого в России еще сохранились, и создать параллельную, абсолютно лояльную, совершенно некритичную реальность. Она искусственная. Для некоторых детей или молодых людей она выполняет определенную социальную функцию, является социальным лифтом для хорошей карьеры. Но на самом деле так лишь закрываются пробелы, заполняются патриотические пустоты, и создается обманчивая, фальшивая картина. Там проходят процессы промывании мозгов.

— Господин Кащюнас, не видите ли Вы определенных параллелей с Гитлерюгендом? Нацисты тоже похоже муштровали свое молодое поколение, которое потом было готово идти в огонь и воду?

— Да, и 1933 г., и вся коммунистическая система базировалась на похожих лозунгах, похожих нарративах. Здесь вопрос немного глубже. Существуют общества, в которых эффект от всего этого был бы куда слабее, это надо подчеркнуть. Существуют общества с достаточно высокой степенью гражданского сознания, самостоятельного мышления, зарядом критического мышления. Это западные общества, где подобные меры вряд ли прижились бы. Кремлевской социальной инженерии выгодна история русского народа и общества. Действительно, демократических эпох в этой истории было немного, они были фрагментарными и не прижились. Мы можем говорить об определенной эпохе Б. Ельцина, но это лишь условно. Так что эта традиция самодержавия, хотим мы этого или нет, присутствует и в обществе. Оно смотрит, что говорят сверху, и это выгодно режиму. Это тоже нужно понимать. Разумеется, эти особые реминисценции как советской эпохи, так и других народов и культур, они пытаются применить и у себя дома.

— Еще одна организация, пользующаяся особой благосклонностью Путина – это мотоклуб «Ночные волки», который возглавляет друг Путина по прозвищу Хирург. Известные как вестники Путина ультрапатриоты активно участвовали в оккупации Крыма, сотрудничали с донбасскими сепаратистами, организовали мотопробеги по зарубежным странам и распространяли реваншистские имперские идеи России. «Ночные волки» до сих пор проводят грандиозные шоу, в которых прославляют и царя, и Сталина, и советское прошлое и современный кремль.



— Господин Юрконис, разумеется, это дорогие выступления, за них платят. Это, наверное, часть более серьезного плана. Никаких случайностей здесь нет, эти байкеры, скорее всего, влиятельные деятели. Не только их лидер, но и все окружение, которое может многое себе позволить в России?

— Несомненно. Я уже упоминал, говоря о молодежных организациях, как заполняются эти патриотические пробелы. Когда патриотизм изнутри не особо исходит, нужно чем-то заполнять. Эти байкеры – одни из тех, кто заполняет картину, показывая различные целевые группы, которые якобы очень патриотичны, организуют мотопробеги и так далее. Мне очень интересно, как к такой группе относятся байкеры в других странах, даже в той же Беларуси. Здесь байкеры принимали участие в протестах против власти А. Лукашенко. Вообще все, что мы слышали в этих нескольких эпизодах, свидетельствует о некотором упадке сознания, потому что некоторые вещи не особо сочетаются с байкерами. Не хватает лишь креста, черепа и жилетки, чтобы сказать «за Россию» и повесить американский флаг, потому что байкеры же! И еще ехать на «Harley-Davidson». Это действительно дорого, создается очень неестественный, помпезный образ, но содержания в нем не хватает.

— Господин Кащюнас, действительно наблюдается определенный кризис жанра. Само байкерское движение началось в США после Второй мировой войны. У нему относятся неоднозначно, имела место и преступная деятельность, но теперь речь не об этом, а о деятелях, которых мы только что видели. Мотоциклы американские, высказывания антиамериканские, атрибутика советская... Какой-то бардак, но это работает?

— Я думаю, для части российского общества точно работает. Весь этот проект социальной инженерии, о котором мы говорим и который анализируем уже много лет, многогранен. Налицо попытка подчинить государству и режиму разные сферы общественной жизни – детские лагеря, движения футбольных болельщиков, байкеров и другие социальные группы, которые в натуральной среде стали бы частью какого-никакого протеста против тоталитаризма, авторитаризма, политической вертикали. Если Вы спросите любую группу байкеров, они скажут, что прежде всего они – самостоятельная группа со своими внутренними правилами, что они в первую очередь следуют собственным, а не навязанным правилам. Это скорее поток свободы и неформального мышления. А в этом случае он подчинен режиму. Другими словами, там, где может возникнуть альтернативное мышление, они подчиняют его государству или режиму. Именно так я и понимаю логику усиления режима. Разумеется, это подчинение западной, американской культуры кремлю. Эти лозунги о русском мире говорят о том, что уже несколько десятилетий предпринимаются попытки создать представление, что России – это отдельная цивилизация со своим образом жизни. Это противоположность Западу, который якобы испытывает ценностный декаданс. И как в этой песне – Бог и сила идут с нами, мы идем вместе и т. п. Другими словами, попытка создать реминисценцию России как III Римской империи. Для части общества не только в России, но и в Центральной и Восточной Европе такое навязывание представления о России как об отдельной цивилизации тоже может оказаться эффективным.

— Господин Юрконис, победа во Второй мировой войне чем дальше, тем больше становится доминирующей, основной вертикалью идентичности, в которую включаются и маленькие дети, и еще живые ветераны войны. С каждым годом этому уделяется все больше и больше внимания. Как Вы это объясняете? Почему именно Вторая мировая война, победа над Германией привлекает все больше внимания Кремля?

— Этому поколению людей, и особенно кремлевской власти, вероятно, больше нечем гордиться, даже несмотря на то, что это не их заслуга. Они не смотрят на то, сколько людей было принесено в жертву, замалчивают роль союзников, причины, корни войны и роль советов в договоренности между Молотовым и Риббентропом, а также оккупацию стран Балтии. Видимо, хотят зацепиться за что-то, чем можно гордиться, потому что вообще-то нечем. Когда смотришь последнее расследование отравления А. Навального, видишь, насколько прогнила вся система изнутри. Я слышал комментарии, что после революции и Первой мировой войны практически не было никакого прогресса. Просто пришли к власти бандиты, и от них нельзя ожидать какой-то этики, кодекса уважения, принципов и всего остального. Они хватаются за какую-то соломинку, но эта соломинка не особо надежна.

— Еще одна организация – так называемые казаки, которые не имеют абсолютно ничего общего с истинными казаками в Украине. Скорее, это безнаказанные банды, разжигающие провокации. Вашему вниманию несколько примеров так называемых «казачьих» подвигов.



— Давайте сначала о людях. Какие цели преследуют люди, собираясь в такие отряды? Господин Кащюнас?

— Разные. Могут быть примитивные идеологические, может быть результат социальной инженерии, о которой мы говорим. Может быть и финансово-экономический расчет. Когда я смотрю такие истории и слушаю о российских казаках, их роли в Восточной Украине, у меня возникает ассоциация с режимом Франко, хотя он был нейтральным во Второй мировой войне. Он послал свою «Синюю бригаду» в Советский Союз воевать. И призвал в эту бригаду всех, кто был не нужен обществу, и все они погибли. Не хочется употреблять крепкие слова, но это части общества – штурмовики, исполнители военных и имперских авантюр. Скорее всего, для них предусмотрена такая же роль и в путинской России — роль практических исполнителей определенных имперских амбиций на передовых линиях. Режиму выгодно иметь такой слой, который, не думая о самоуважении, о букве закона, может провоцировать, вторгаться, остановить какую-нибудь деятельность. Это такое нецивилизованное поведение, которое можно направить в выгодное режиму русло. Такие люди в эти отряды и собираются.

— Господин Юрконис, каковы Ваши мысли в продолжение того, о чем начал говорить Л. Кащюнас? Наверное, о какой-либо законности действий здесь и говорить не стоит, у этих людей нет никакого официального статуса. Есть всего лишь организация, но она используется в военных целях.

— Лауринас говорил об отношении властей и о том, как они их эксплуатируют. Я уже упоминал, что в некоторых организациях, особенно молодежных, существует так называемый социальный лифт. Ты получаешь связи, можешь быстрее подниматься по карьерной лестнице. О созданной Сурковым молодежной организации и этих социальных лифтах снят не один репортаж и фильм. С другой стороны, стоит посмотреть недавнее интервью известного ютубера Юрия Дудя с фотографом Дмитрием Марковым о российской провинции. Там мы увидим, насколько велика Россия и насколько нечем заняться в провинции. То есть, определенный способ проведения досуга также является фактором, а властям нравятся такие группы. Потому что, с одной стороны, это и уход от ответственности, иногда ты можешь что-то сделать не своими руками, использовать классический метод «разделяй и властвуй». Также можно обуздать ту или иную группу, где-то сделать вид, что ты здесь регулятор ситуации. Для этого есть много причин, но главная заключается в том, что истинное гражданское общество разрушается, вытесняется, а на его месте выращивается искусственное, суперлояльное, мнимое гражданское общество.