Декларирование доходов и отчисления в "Содру": что нужно знать

Как и каждый год, сотрудники "Содры" проконсультируют самозанятых жителей о том, сколько нужно заплатить после подачи декларации. Они позвонят или пришлют электронное письмо, чтобы сообщить суммы к уплате и коды взносов, а также проинформируют о внесении данных о периодах государственного социального страхования и страховом доходе в Регистр застрахованных лиц.

Как и каждый год, сотрудники "Содры" проконсультируют самозанятых жителей о том, сколько нужно заплатить после подачи декларации. Они позвонят или пришлют электронное письмо, чтобы сообщить суммы к уплате и коды взносов, а также проинформируют о внесении данных о периодах государственного социального страхования и страховом доходе в Регистр застрахованных лиц.

В форме декларации о доходах ГНИ (вируальный помощник) для самозанятых лиц указывается сумма взносов ( в "Содру" и на здравоохранение (ОНЗ) о сумма может меняться в зависимости от того, подавал ли человек до этого отчеты в "Содру" и платил ли взносы в течение года, а также от того, платил ли он взносы ОНЗ (в "Содру") каждый месяц. Поэтому информацию, представленную в помощнике ГНИ, возможно, придется пересмотреть.

Жители, которые в 2023 году были самозанятыми, например, самозанятые с сертификатом, члены небольшого товарищества, должны задекларировать свои доходы в Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и заплатить подоходный налог с физических лиц (ПН). В этом году это необходимо сделать до 2 мая.



Звонок специалиста не является призывом как можно скорее оплатить взносы. Это можно сделать до окончания декларационного периода - в этом году до 2 мая. Уже четвертый год подряд информация о взносах предоставляется самозанятым лично, поскольку четкая и оперативная информация облегчает процесс уплаты взносов для многих клиентов.

Платить взносы раз в год или каждый месяц - в чем разница?

Самозанятые жители часто платят взносы в "Содру" за весь предыдущий год до начала мая, после подачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. Если вы выберете этот вариант, вы получите право на социальное обеспечение только после уплаты взносов.