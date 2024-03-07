Декларирование доходов и отчисления в "Содру": что нужно знать

Жители, которые в 2023 году были самозанятыми, например, самозанятые с сертификатом, члены небольшого товарищества, должны задекларировать свои доходы в Государственной налоговой инспекции (ГНИ) и заплатить подоходный налог с физических лиц (ПН). В этом году это необходимо сделать до 2 мая.
В форме декларации о доходах ГНИ (вируальный помощник) для самозанятых лиц указывается сумма взносов ( в "Содру" и на здравоохранение (ОНЗ) о сумма может меняться в зависимости от того, подавал ли человек до этого отчеты в "Содру" и платил ли взносы в течение года, а также от того, платил ли он взносы ОНЗ (в "Содру") каждый месяц. Поэтому информацию, представленную в помощнике ГНИ, возможно, придется пересмотреть.
Звонок специалиста не является призывом как можно скорее оплатить взносы. Это можно сделать до окончания декларационного периода - в этом году до 2 мая. Уже четвертый год подряд информация о взносах предоставляется самозанятым лично, поскольку четкая и оперативная информация облегчает процесс уплаты взносов для многих клиентов.
Платить взносы раз в год или каждый месяц - в чем разница?
Самозанятые жители часто платят взносы в "Содру" за весь предыдущий год до начала мая, после подачи налоговой декларации в налоговую инспекцию. Если вы выберете этот вариант, вы получите право на социальное обеспечение только после уплаты взносов.
Например, человек заболел, ему выдали больничный лист, и он подал заявление на получение пособия по болезни в феврале этого года. Если человек декларирует свои доходы и платит взносы раз в год, он получит право на пособие по болезни только в июне следующего года, когда задекларирует свой доход за весь 2024 год, Содра сможет оценить, был ли он застрахован на дату возникновения права на пособие и имел ли он необходимый стаж социального страхования, а также рассчитать размер пособия на основании уплаченных взносов.
В то же время заблаговременная ежемесячная уплата взносов социального страхования позволяет быстрее получать пособия по социальному страхованию в случае необходимости.
Самозанятые жители считаются застрахованными по социальному страхованию на случай болезни и материнства, если они уплатили взносы в "Содру" до конца календарного месяца и представили до 15 числа следующего месяца уведомление самозанятого лица за календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором возникает право на получение пособия.
Предположим, самозанятый человек заболел и в феврале получил от врача больничный лист. Чтобы получить право на пособие по болезни, необходимо уплатить взнос VSD и подать отчет в "Содру" за январь.
Сколько необходимо платить каждый месяц?
Самозанятый может выбрать, сколько он будет платить каждый месяц: например, от фактически полученного или ожидаемого в этом месяце дохода, от минимальной месячной зарплаты или от другой суммы.
Очень важно оценить, не превышают ли ежемесячно декларируемые суммы, суммируемые в течение года, установленную законом базу для уплаты взносов: 90% от налогооблагаемого дохода для самозанятых лиц или 50% от суммы, изымаемой для личного пользования, для владельцев малого товарищества или индивидуального предпринимателя.
Важно знать, что авансовый платеж не является добровольным социальным пенсионным страхованием. В Литве такое страхование отсутствует с 2017 года. Это означает, что невозможно заплатить больше, чем декларируемый резидентом доход, так как база для взносов на социальное страхование всегда связана с налогооблагаемым доходом.
При декларировании доходов мы рекомендуем вам оценить учет вашей деятельности и убедиться, что годовая сумма, с которой вы платили взносы в Фонд социального страхования, и сумма вашего дохода, задекларированная в налоговых органах, совпадают.
Есть ли изменения и нововведения в этом году?
Важно отметить, что условия социального страхования для самозанятых не изменились. Размер взносов в "Содру" остался прежним, и они выплачиваются так же, как и раньше. Как и прежде, взносы производятся на основании полученного и задекларированного дохода.
Однако в предыдущие годы, если суммы, представленные в "Содру", с которых выплачиваются взносы, не совпадали с доходами, заявленными в налоговой, они не подлежали дальнейшей корректировке.
В результате со временем выяснилось, что у небольшого числа страхователей декларации не соответствуют суммам, которые они указали в своих уведомлениях в "Содру".
Правила подачи уведомлений в "Содру", действующие с января 2023 года, предусматривают, что сумма дохода, с которой рассчитываются взносы в уведомлении, должна совпадать с суммой годового дохода, задекларированного в Государственной налоговой инспекции индивидуальным предпринимателем, или с суммой денег, изъятых на личные нужды. Поэтому важно убедиться, что эти суммы совпадают при декларировании доходов за 2023 год и последующие периоды.
В свете общественного резонанса, связанного с изменением условий социального страхования, мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что условия социального страхования для самозанятых не изменились, но некоторые самозанятые могли пропустить информацию о новом правиле, которое вступит в силу в начале 2023 года. "Содра" будет более активно информировать плательщиков взносов на социальное страхование в будущем о пересмотре законодательства или процедур.
Будьте бдительны и не сообщайте личную информацию
В этот период увеличивается количество звонков и сообщений от мошенников. Важно знать, что специалисты "Содры" не диктуют по телефону номера счетов, на которые необходимо произвести платежи, и не отправляют их по электронной почте или в текстовых сообщениях. Сообщения "Содры" не содержат активных ссылок на другие страницы.
Любое сообщение, отправленное "Содрой" на электронную почту, также появляется в личном кабинете "Содры", либо на сайте gyventojui.sodra.lt, либо на сайте draudejai.sodra.lt. Учетные записи подключаются через защищенное соединение с использованием электронной подписи и электронного банкинга.
Взносы можно отсрочить
Если у вас возникли трудности с уплатой взносов, вы можете обратиться в "Содру" с просьбой об отсрочке взносов. Отсрочка возможна, если сумма задолженности по взносам на социальное страхование составляет не менее 125 евро и не превышает 1500 евро.
Отсрочка выплаты задолженности возможна один раз в год.