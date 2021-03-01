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В этом году декларация доходов жителей Литвы начнется 3 марта и будет проходить только в удаленном формате.
Декларация доходов жителей Литвы начнется 3 марта
© DELFI / Kiril Čachovskij

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) в системе декларирования (EDS) представит данные о доходах и расходах 2,3 млн. жителей за 2020 г.: 1,74 млн. жителей достаточно лишь просмотреть данные и передать декларацию ГНИ.

Декларировать доходы и заплатить налоги жители должны до 3 мая.

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В прошлом году из-за пандемии декларация доходов началась позже и длилась с 15 апреля до 1 июля. Обычно декларация доходов начинается в марте и завершается в мае..

В прошлом году жители подали больше 1,54 млн. деклараций подоходного налога и 101 000 деклараций имущества. 794 000 жителям вернули почти 171 млн. евро подоходного налога, а 315 000 жителей заплатили налоги на сумму 178 млн. евро.

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