Декларация доходов подходит к концу: это особенно важно сделать самозанятым

 
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Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сообщает, что декларацию заполнила почти половина самозанятых. ГНИ напоминает, что еще 190 000 самозанятых должны заполнить декларации до 2 мая, осталось меньше месяца.

"Благодарим тех, кто декларировал доходы, не дожидаясь последней минуты. Обращаем внимание на то, что декларации должны подать даже те самозанятые, у которых в прошлом году не было доходов. В таком случае в строке доходы надо указать "0", – напомнил заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, прибавив, что в прошлом году в Литве на себя работали около 350 000 жителей.

Надо заметить, что жители должны заполнить и дополнительные окна: выбрать принцип учета расходов, т.е. фактические (нужны документы) или 30% (документы о расходах не требуются). Налоги в "Содру" ГНИ насчитывает автоматически.

Напомним, что жители, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, могут обращаться в ГНИ с просьбой разрешить выплату налогов частями. Обращаться можно уже с 12 апреля.

Заявку можно подать через электронную систему Mano VMI, по почте или в отделении ГНИ.

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