Декларация доходов: некоторым жителям уже вернули переплату налогов

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Scanpix

В Литве продолжается процесс декларации доходов. 4 марта часть заполнивших декларацию жителей уже получила переплату налогов. Эту информацию Delfi подтвердила Государственная налоговая инспекция. По последним данным, декларации подали больше 0,5 млн. жителей.

"Почти 1000 человек сегодня получила 0,5 млн. евро - это переплаченные налоги", – сказала Delfi пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте. По ее словам, людей, которым возвращают переплату, выбирают в случайном порядке, это не зависит от того, когда они заполнили декларацию.

"Всем клиентам, которые правильно заполнили декларацию, деньги вернут до 31 июля 2024 года, как и каждый год. Возвращают деньги каждый день, кому возвращать, система выбирает случайно", – сказала Асадаускайте.

По ее словам, сложно назвать среднюю сумму возвращаемых налогов, поскольку каждая ситуация особенная.

"Это может быть несколько десятков евро, а может быть намного больше. Все зависит от того, за что возвращают деньги и сколько подоходного налога заплатил человек, какие льготы ему полагаются", – заметила Асадаускайте.

По новейшим данным, доходы декларировали больше 550 000 жителей", – сказала представитель ГНИ.

На данный момент декларации заполнили лишь 180 000 жителей, которые должны сделать это в обязательном порядке. Иными словами, большинство подавших декларации - люди, которые хотят вернуть переплату налогов.

Заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис на прошлой неделе сказал, что до 2 мая декларации доходов обязаны заполнить 858 000 человек, имущественные – около 98 000 человек.

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