Декларация доходов: некоторым жителям уже вернули переплату налогов

"Почти 1000 человек сегодня получила 0,5 млн. евро - это переплаченные налоги", – сказала Delfi пресс-секретарь ГНИ Рута Асадаускайте. По ее словам, людей, которым возвращают переплату, выбирают в случайном порядке, это не зависит от того, когда они заполнили декларацию.
"Всем клиентам, которые правильно заполнили декларацию, деньги вернут до 31 июля 2024 года, как и каждый год. Возвращают деньги каждый день, кому возвращать, система выбирает случайно", – сказала Асадаускайте.
По ее словам, сложно назвать среднюю сумму возвращаемых налогов, поскольку каждая ситуация особенная.
"Это может быть несколько десятков евро, а может быть намного больше. Все зависит от того, за что возвращают деньги и сколько подоходного налога заплатил человек, какие льготы ему полагаются", – заметила Асадаускайте.
По новейшим данным, доходы декларировали больше 550 000 жителей", – сказала представитель ГНИ.
На данный момент декларации заполнили лишь 180 000 жителей, которые должны сделать это в обязательном порядке. Иными словами, большинство подавших декларации - люди, которые хотят вернуть переплату налогов.
Заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис на прошлой неделе сказал, что до 2 мая декларации доходов обязаны заполнить 858 000 человек, имущественные – около 98 000 человек.