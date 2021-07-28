Письма "Содры" 26 июля получили 300 000 жителей – им напомнили о том, что ежемесячно надо платить ОНЗ (44,81 евро).

Адомас рассказал Delfi, что занимался индивидуальной деятельностью в прошлом году, ОНЗ сам не платил, поскольку в "Содре" его заверили, что он может заплатить этот налог в течение двух лет.

26 июля мужчина опешил, увидев, что на всех трех счетах "заморожена" та же сумма - 540 евро. Зачем надо было делать это на всех счетах, ведь достаточно одного?

Skola „Sodrai“ © DELFI skaitytojas

Это был долг за прошлый год, заметил Адомас.

Он сказал, что понимает - ОНЗ надо платить, но он раньше получил другое письмо "Содры" и поделился им с порталом, в котором сказано, что ОНЗ после окончания карантина и режима чрезвычайной ситуации можно будет выплатить в течение двух лет. А тут сразу взяли и списали деньги.

"Я так понял, это был ОНЗ с декларированной весной суммы. Но весной "Содра" мне прислала только данные по содровскому налогу, по ОНЗ не было указано сколько платить, указала, что ОНЗ в карантин платить не надо, задолженности нет. А потом пришло сообщение - дескать, мы ошиблись, вы должны заплатить ОНЗ - 540 евро", – рассказал Адомас.

Он сказал, что так и не понял, ошибка это или нет и ОНЗ не заплатил.

"И вот, сообщили, что надо заплатить до конца месяца и в тот же день списали эту сумму", – рассказал он.

"Мне это доставило немалые неудобства, я недавно сделал крупную покупку, и в данный момент такие действия доставили мне неприятности. Представьте, сразу на трех счетах по 500 евро", – удивлялся Адомас.

"Содра" в своем объяснении указала, что сообщение, которое жители получили 26 июля, касается не прошлогоднего налога, а того, что жители в этом году должны платить каждый месяц.

В случае с теми, кто не заплатил ОНЗ за прошлый год, действует другой порядок.

"Если "Содра" в принудительном порядке взыскивает задолженность, значит, речь идет о долгах до 2021 года", – сказала представитель фонда Малгожата Козич.

Кроме того, "Содра" указала, что всегда предупреждает жителей, прежде чем списать долг с их счетов.

Адомас уверяет, что никакого сообщения не получал.

По подсчетам "Содры", задолженностью за 2020 год не считается сумма, накопившаяся с марта 2020 г - это 423,70 евро.

"Например, если после подачи декларации самозанятый должен заплатить 700 евро ОНЗ, то он должен заплатить - 276,30 евро, а 423,70 может заплатить в течение двух лет после отмены чрезвычайной ситуации", – пояснила Козич.

"Содра" взыскивает долги через систему PLAIS.

"По переданному PLAIS указанию средства не могут быть списаны дважды. PLAIS ограничивает доступ к средствам на всех счетах человека, поэтому в данном случае у мужчины сложилось впечатление, что списали деньги со всех счетов. На самом деле списывают сумму только один раз, а после того как деньги переведены на счет "Содры", разблокируют и доступ к средствам на других счетах", – пояснила "Содра" действие системы.

Адомас, услышав об этом, успокоился, надеется, что так оно и будет.

"Содра" напоминает, что самозанятые, которые во время пандемии понесли убытки (деятельность должна быть внесена в особый список пострадавших видов деятельности), могут обратиться в "Содру" и попросить отложить выплату налогов. Это заявление можно подать в течение 30 дней после отмены карантина, а долг можно выплатить в течение 5 лет.