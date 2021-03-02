Ранее Чаплинскас говорил журналистам, что намерен обращаться в суд в связи с решением министра о его увольнении. И депутаты, поднимавшие вопрос увольнения Чаплинскаса, получили письма от главы центра.

В середине февраля фракция Партии свободы распространила сообщение, в котором сказано об обращении к главе Минздрава Арунасу Дулькису с просьбой назначить нового главу Центра инфекционных заболеваний и СПИДа. Фракция просила министра оставить в силе прежнюю формулировку и уволить Чаплинскаса за грубые дисциплинарные нарушения и невыполнение своих обязанностей.

В документе было сказано, что центр не справляется с пресечением распространения ВИЧ-инфекции в Литве, не осуществляет задачи, связанные с контролем над распространением ВИЧ и мешает работе организаций, которые пытаются решать эти вопросы.

Чаплинскас отреагировал на это обращение к министру. Члены фракции получили письмо Чаплинскаса, в котором он просил информировать его, есть ли во фракции люди, которые обращение к Дулькису не подписывали и придерживаются иного мнения. Об этом рассказала председатель парламентской Комиссии по превенции зависимостей Моргана Данеле.

По ее словам, зачем эта информация нужна Чаплинскасу, пока неясно.

"Коллега Валентинас Миталас ответил Чаплинскасу, что это мнение всей фракции", – сказала Данеле.

По сведениям портала Delfi.lt, Чаплинскас прислала еще несколько писем с призывом не распространять клевету и не заниматься тем, что не делает чести вице-спикеру.

Чаплинскас обратился в суд в связи с увольнением. Данеле же надеется, что у Центра инфекционных заболеваний и СПИДа, наконец-то, появится деятельный руководитель и не будет практиковаться такое явление, как внезапная болезнь человека, к которому появляются претензии, с постоянно продлеваемыми больничными (Чаплинскас находился на больничном с ноября 2020 года по 26 февраля 2021 года).

"Это странная и подозрительная практика. Очень странно, что это до сих пор возможно – многие руководители, сталкиваясь с неприятными ситуациями, сразу же получают больничные. По моим данным, в случае с Чаплинскасом даже обратились в "Содру", ведь такие болезни подозрительны. Хотелось бы верить, что на этом история завершится, ведь в сфере инфекционных заболеваний, а особенно ВИЧ, нужны перемены, нужны решения, там много невыполненных работ. Результаты в этой сфере у нас плохие, поэтому нужен новый, энергичный руководитель", – сказала депутат.

Напомним, что больничный Чаплинскаса вызвал подозрения у депутата Аурелиюса Вериги еще в начале января, когда Чаплинскас участвовал в удаленном заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Поэтому Верига обратился в "Содру" с просьбой оценить, может ли находящийся на больничном Чаплинскас постоянно участвовать в заседаниях и не взятли им больничный, чтобы избежать увольнения.

Решение об увольнении Чаплинскаса тогдашний глава Минздрава Аурелиюс Верига принял 5 ноября 2020 года. Чаплинскас занимает этот пост с 1989 года. Чаплинскаса было решено уволить за невыполнение своих обязанностей и "ряда нарушений". Нынешний министр Арунас Дулькис отметил, что у него нет повода для того, чтобы менять решение об увольнении главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа.