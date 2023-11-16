Деды морозы стран Балтии съехались в Вильнюс

 
Аквиле Бружинскайте
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16 ноября в Вильнюсе собрались Деды морозы из стран Балтии. На слете они подписали важный документ, гарантирующий, что Рождество в этом году состоится, поэтому дети получат долгожданные подарки. А главное – по случаю 700-летия Вильнюса они привезли рождественское настроение, которым делились с горожанами и гостями города на его улицах.

Деды морозы собрались в Музее историй, где ознакомились с выставкой "Верить или не верить: теории заговора". Они ответили на вопрос, есть ли Рождество на Луне?

"Появились слухи, что кто-то хочет похитить Рождество. Не на Земля, а на Луне. Дедушки собрались, пересмотрели ряды всех возможных конкурентов и решили, что их нет, значит Рождество на Луне будет. Когда оно будет? Когда там появятся жители! Другой важный момент слета – декларация, которую мы подписали", – сказал вильнюсский Дед мороз.

Подписанная декларация - гарантия того, что Рождество неумолимо приближается во все страны Балтии – в Литву, Латвию и Эстонию.

"Напоминаем, что бдительное око гномов следит за детьми и фиксирует их усилия стать лучше, и радуется, когда это у ребят получается. В декларации рассказано, как дети должны себя вести, у них еще есть время подтянуться и исправиться", – сказал вильнюсский Дед мороз.

"Я скажу так: я не из тех, кто смотрит, плохой был ребенок или хороший. Для меня главное что-то придумывать, фантазировать о красивом. Говорят, что красота спасет мир. Наверное, надо говорить о красоте. Тема добра и зла устарела – сейчас все хорошие. Главное, чтобы дети старались быть хорошими. Время для усилий есть", – прибавил другой Дед мороз из Литвы.

Деды морозы рассказали, что письма им пишут не только дети, но и взрослые. А желания людей меняются. "Неделю назад я провел социальный эксперимент в риге, спрашивал у прохожих, какой подарок они хотят на Рождество. Люблю латвийцев, они отвечали - мира, любви, дружбы и времени для близких. И только после этого называли материальные подарки", – сказал Дед мороз из Латвии.

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