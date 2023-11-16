Деды морозы стран Балтии съехались в Вильнюс

Деды морозы собрались в Музее историй, где ознакомились с выставкой "Верить или не верить: теории заговора". Они ответили на вопрос, есть ли Рождество на Луне?

"Появились слухи, что кто-то хочет похитить Рождество. Не на Земля, а на Луне. Дедушки собрались, пересмотрели ряды всех возможных конкурентов и решили, что их нет, значит Рождество на Луне будет. Когда оно будет? Когда там появятся жители! Другой важный момент слета – декларация, которую мы подписали", – сказал вильнюсский Дед мороз.

Подписанная декларация - гарантия того, что Рождество неумолимо приближается во все страны Балтии – в Литву, Латвию и Эстонию.

"Напоминаем, что бдительное око гномов следит за детьми и фиксирует их усилия стать лучше, и радуется, когда это у ребят получается. В декларации рассказано, как дети должны себя вести, у них еще есть время подтянуться и исправиться", – сказал вильнюсский Дед мороз.